شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس اليوم في أسوان وسط انخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان استقرارا في حالة الطقس، اليوم، مع ظهور بعض السحب المتقطعة في سماء المحافظة وسطوع للشمس، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الصباح، ومتوقع انخفاض شديد في درجات الحرارة مساء.

كانت المحافظة قد شهدت نشاط شديد للرياح وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين.