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استقرار حالة الطقس اليوم في أسوان وسط انخفاض درجات الحرارة

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسوان استقرارا في حالة الطقس، اليوم، مع ظهور بعض السحب المتقطعة في سماء المحافظة وسطوع للشمس، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الصباح، ومتوقع انخفاض شديد في درجات الحرارة مساء.

كانت المحافظة قد شهدت نشاط شديد للرياح وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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