شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9.5 طن ملح طعام وألف كيلو جبن وأسماك فاسدة بميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، الخميس، من ضبط 9.5 طن ملح طعام و1085 كيلو جبن وأسماك مملحة غير صالح خلال حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية تضم مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق، للتأكد من الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .

ضبطت الحملة في شركة لتصنيع وتعليب للأسماك المملحة بقرية المعصرة بمدينة ميت غمر، تم ضبط 9 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى للتغير في الخواص الطبيعية و445 كيلو اسماك مملحة فاسدة وللتغيير في خواصها الطبيعية تضم «150 كجم سردين متهتك، 200 كجم فسيخ، 75 كجم انشوجة، 20 كجم رنجة وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على مصنع لمنتجات الألبان بقرية جفصا التابعة للوحدة المحلية ميت ابو خالد بمركز ميت غمر، من ضبط 600 كجم ملح طعام مجهول المصدر وبدون بيانات و640 كيلو جبن غير صالح للاستهلاك الآدمى، لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية وتضم «65 صفيحة زنة الصفيحة 8 كجم جبنة اسطنبولي، 10 قرص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم بإجمالي وزن 120كجم».

تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المصانع مع اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري،لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وشدد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تكثيف هذه الحملات على المنشآت الصحية، وخاصة المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، مؤكدًا أنه «لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض».

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر

ضبط مواد غذائية غير صالحة بميت غمر