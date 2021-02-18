شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 777 حكمًا قضائيًا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الخميس، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم، أسفرت الحملة عن تنفيذ 777 حكما قضائيا، ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و159 حكمًا بالحبس الجزئي، و29 حكم حبس مستأنف، و399 غرامات، و187 مخالفات متنوعة.