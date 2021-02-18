شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء شقق «عقار كرداسة» المحترق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الخميس، بإخلاء شقق عقار كرداسة المحترق، وتنشر «المصري اليوم» صورًا لعملية إخلاء العقار.

كانت محافظة الجيزة، قد هدمت، الحوائط الخارجية بالدورين الأول والأول العلوي بعقار كرداسة المحترق، لكونها الأكثر تأثرًا بالحريق، وذلك لتجنب سقوطها وتشكيل خطورة علي المارة.

وتفرض المحافظة كردونا أمنيًا حول العقار، لحين البت في قرار اللجنة الهندسية وفحص مدى سلامة العقار.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس مالك «عمارة الدائري»، وقالت، في بيان، مساء الثلاثاء، إنه «إلحاقًا لبياننا السابق، فقد تلقت النيابة العامة اليوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه - بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين في نشوب هذا الحريق».

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعية خارجة عن الحيز العمراني- في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه ماس كهربائي، وأنه سبق أن تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

إخلاء شقق عقار كرداسة

إخلاء شقق عقار كرداسة

إخلاء شقق عقار كرداسة

إخلاء شقق عقار كرداسة