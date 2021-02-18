شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم عددًا من الموظفين المتميزين بالديوان العام ومجالس المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من الموظفين المتميزين من العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وقام المحافظ بتكريم أعضاء وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة في ديوان عام المحافظة وفي مجالس المدن، حيث تم منحهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وهم كلا من حنان حسن محمود، رئيس الوحدة، عايدة سليم، نائب رئيس الوحدة، عبدالمعز محمد شوقي، رئيس قسم الموازنة، محمد سليم سلام، فيصل محمد هاشم، محمد الهادي ربيع، عادل سعيد، كريمة محمد محمود، جيهان كمال عبدالفتاح، أعضاء الوحدة، رجاء حسين صباح، مسؤول وحدة تكافؤ الفرص ببئر العبد، مها أبوالمجد حسن مسؤول وحدة تكافؤ لفرص برفح، وفاء محمد عزام، مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالشيخ زويد.

وقام المحافظ بتكريم المهندس أحمد القصاص، مدير عام المناطق الصناعية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في الفترة الماضية.