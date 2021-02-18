شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ الوادي الجديد لتفقد «مخازن الخارجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في زيارة مفاجئة، صباح الخميس، مقر المخازن الرئيسية التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة يرافقه السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وجه برفع كفاءة الأثاث المكتبي وصيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة وإعادة توزيعهم على الوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير قاطرات لثلاجات الحفظ لاستخدامها في نقل الأسماك من بحيرات باريس لأسواق المحافظة المختلفة.

كما وجه بتجهيز مولدات كهرباء الطوارئ الموجودة بالمخازن، بقواعد متحركة لسهولة نقلها في حالات الطوارئ.

كما تفقد نادي المحافظة الاجتماعي والمنشآت الخدمية الملحقة به، ووجه برفع كفاءة أول محطة قطار تاريخية بالمحافظة الموجودة بالنادي، لتصبح معلم ومزار أثري.