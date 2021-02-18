شكرا لقرائتكم خبر عن كشك مراقبة لمنع إلقاء المخلفات أعلى كوبري «الكيلو 4.5» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إنه يجرى إنشاء نقطة مراقبة، لمنع إلقاء المخلفات أعلى كوبرى ٤.٥ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه سيتم إنشاء كشك المراقبة أعلى الكوبرى وعمل نوبتجية دورية على مدار الـ ٢٤ ساعة، لمنع إلقاء المخلفات والسيطرة والقضاء على بؤر تجمع التراكمات والمخلفات وتحسين المستوى البيئي.

وأكد رئيس الحى أن كوبرى الكيلو 4.5 يقع بالمناصفة بين محافظتى القاهرة والقليوبية، الأمر الذي أدى إلى الدفع باتخاذ إجراء وحل جذرى للسيطرة على المكان لمنع أصحاب النفوس الضعيفة لتحويلها إلى بؤرة دائمة لإلقاء المخلفات.

وفى السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بتنفيذ حملة تطهير الأسواق والمنشآت في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وأكد رئيس الحى أن أعمال تطهير المنشآت والأسواق شملت سوق الوحدة العربية ومركز شباب سليم والوحدة العربية والبنك الأهلي وموقف أتوبيس الوحدة على أن يتم تطهير جميع المناطق تباعاً وفقاً لخطه التطهير الدورية.

كشك مراقبه فوق كوبرى 4،5 لمنع القاء القمامه

كشك مراقبه فوق كوبرى 4،5 لمنع القاء القمامه

كشك مراقبه فوق كوبرى 4،5 لمنع القاء القمامه

كشك مراقبه فوق كوبرى 4،5 لمنع القاء القمامه