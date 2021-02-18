شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تُسلم محافظة الإسكندرية «الهوية البصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الخميس، حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية، والمتخصصين من الجامعة.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من الخبراء المتخصصين على أرض الجامعة الألمانية بالقاهرة صاحبة الفكر المتطور، مشيرًا إلى أن استلام حقوق الملكية الفكرية لمشروع الهوية البصرية هو نتاج عمل استمر أكثر من سنة، منذ توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية في السادس من فبراير من العام الماضي 2020، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية للمساعدة في تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية وتطبيق مفردات الهوية المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس على تلك المبادرة الرائع التي ستضع الإسكندرية وجميع محافظات مصر على الخريطة السياحية وستساهم بشكل كبير في إظهار محافظتنا بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العالم.

كما قدم المحافظ الشكر إلى فريق الجامعة الألمانية وجميع الجهات التي تعاونت لإخراج هذا المشروع إلى النور. مؤكدا أن الإسكندرية ليست مدينة للإسكندريين فقط ولكنها مدينة لجميع المصريين ولديها طابع خاص يميزها عن باقي محافظات الجمهورية. ونحرص جميعاً على عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط، ووضعها على خريطة العالم السياحية واستعادة مكانتها التي تستحقها.

من جانبها؛ أضافت جاكلين عازر، أنه تم التنسيق على مدار عام بين لجنة الهوية البصرية بالمحافظة ومركز هوية مصر بالجامعة الألمانية، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية، وتم عقد العديد من الاجتماعات والمناقشات بشأن وضع تصور للنسق العام للهوية البصرية لمدينة الإسكندرية يكون نابع من تراثها العريق، مما يعزز من روح المواطنة ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال تسليم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروع الهوية البصرية