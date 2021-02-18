شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بقيمة 700 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني، التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

وقال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن الدفعة الجديدة تضم 17 مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب على الإرهاب، حيث يتم صرف تعويضات لهم بقيمة 699287.33 جنيهًا.

وأضاف «عابد» أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين المستحقين للصرف بالتوجه اليوم لفرع البنك الاهلي المصري أو مصلحة البريد بالعريش ببطاقة الرقم القومي، لصرف التعويض الخاص بهم، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن مبالغ التعويضات الخاصة بالورثة القاصرين يتم تحويلها إلى حسابات المجلس الحسبي على فرع بنك مصر بالعريش.