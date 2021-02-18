شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة احتياجات القطاع الزراعي في الوادي الجديد لدعم التحول للإدارة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم عقد لقاء مع مديري الإدارات الفنية بالقطاع الزراعي في المحافظة، وذلك لمناقشة ودراسة احتياجات مديرية الزراعة لدعمها نحو التحول إلى الإدارة المستدامة للمياة والتربة مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية الزراعية بواحة الخارجة، والذي تنفذة منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والري وجامعة الوادي الجديد، بتمويل من مرفق البيئة العالمي GEF6 والذي يتولى دراسة تقدير احتياجات الواحات الخارجة لتطوير وادماج الإدارة المستدامة للمصادر الطبيعية للنظام الزراعي البيئي في قرى ناصر والثورة والمنيرة.

وقال «المرسي»، إن اللقاء عقد بحضور مستشاري منظمة الأغذية والزارعة «الفاو»، بهدف إعداد الدراسة التي ستصبح الأساس الذي سيبني علية مشروع الإدارة المستدامة، الذي يعزز مشروع الإنتاج الغذائي وتحسين سبل العيش للمزارعين، والفوائد البيئية العالمية التي سيحققها المشروع، وتحسين خواص التربة وخصوبتها وتعزيز قدرة التربة على التكيف وزيادة المواد العضوية في الأراضي المستهدفة والحد من انجراف التربة والملوحة والصرف الزراعي في مركز الخارجة.

وأشار إلى أن وفد منظمة الفاو، استعرض أهم الأنشطة التي سوف يقوم بها المشروع من أجل النهوض بقطاع الزراعة في المحافظة من خلال استخدام الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي الزراعي.