شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة مع تحسن حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز مينائى الاسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية بعد التحسن النسبى في حالة الطقس والأحوال الجومائية.

وقال الربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن .فيما بدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها .

ووجه «شاهين» جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، منذ يوم الثلاثاء الماضى، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.