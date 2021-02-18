شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بتسهيل عمل المشروع القومي لتطوير الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأكد الوزير، اليوم، الخميس، خلال جتماع عقده مع ١٠ محافظين لمناقشة عدة موضوعات على رأسها جهود مواجهة الطقس، على أهمية هذا المشروع القومي الهام والذي يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتاً أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من رئيس الجمهورية، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارات والجهات المشاركة في عملية التنفيذ.

وكلف الوزير المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات المنفذة للمشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات، وكذا تقديم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.