شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الوحدات المحليه يكثفون جهودهم للتخلص من مخلفات الأمطار بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ ، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الخميس، رفع مياه الأمطار لليوم الثالث على التوالي بمعدات مجالس المدن، وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وأشرَف اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، على أعمال رفع مياه الأمطار بغرب وشرق المدينة، وبعدد من قرى المركز ومنها قرية المنشية، وصندلا، وشنو والحمراوي، وغيرهم من القرى، موجهاً بالاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة.

وأشرف أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض على رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وقرى المركز ومنها الرصيف والمثلث، كما تابع رفع مياه الأمطار حول وداخل المدارس، وحول المصالح الحكومية، كما أشرف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال كسح مياه الأمطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتغير في الأحوال الجوية.

وأشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولاً بأول، وتسليك خطوط الصرف الصحي، وفتح المطابق، كما تابعت رفع مياه الأمطار بقرى محلة دياي وشباس الشهداء وشابة.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال سحب مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى المركز وخاصة بر بحري.

وأشرَف وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار، كم تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقرى منشأة عباس، والروضة، فضلاً عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرية السحايت، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال رفع نواتج مياه الأمطار بالمدينة والقرى اولاً بأول، مؤكداً على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الأمطار ومواجهة التغير في الأحوال الجوية.

وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى، ومنها قرى البكاتوش والمنشأة الكبرى وحصة الغنيمى ،كما تابع جمال فهمي رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والأحياء.

غرق قرية عماد ببر بحري

غرق قرية عماد ببر بحري

غرق قرية عماد ببر بحري