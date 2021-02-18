شكرا لقرائتكم خبر عن حي شرق الاسكندرية يبدأ إزالة أثار «الشمس الصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حى شرق الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إزالة أثار موجة الطقس السيئ التي شهدتها الإسكندرية على مدار يومين تزامنا مع بدء نوة «الشمس الصغيرة».

ومن جانبه كلف محارب هيلع رئيس حي شرق، كافة الجهات المختصة بمتابعة التلفيات التي تسببت فيها «النوة»، كما تابع ميدانيًا على مدار الساعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحي خلال يومي النوة.

وقال هيلع إنه تم رفع بورن سقط في شارع المشير، بمنطقة سيدى جابر، ورفع كشاف ليد على عامود ديكوري سقط بشارع المشير وعزل الاسلاك، وكشافين ليد آيلين للسقوط بطريق الجيش جليم والاقبال.

وأشار، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه تم ازالة الأجزاء المائلة وتُسبب خطورة على المارة والسيارات في الأماكن الآتية؛ الاقبال وشعراوي وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير ورفع سلك سقط بشارع الاسماعيلية، ورفع سلك سقط امام فندق ٢٦ يوليو.

وأوضح رئيس حى شرق أن وحدة الإعلانات بالحي أزالت كافة الإعلانات التي تاثرت بشدة الرياح وتُمثل خطورة على المارة بطريق الكورنيش و١٤مايو وشارع الإقبال وشارع سوريا وشارع فوزي معاذ.

يشار إلى أن الاسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، منذ يوم تلثلاثاء الماضى، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.



حي شرق الاسكندرية يبدأ إزالة أثار "الشمس الصغيرة" - صور

حي شرق الاسكندرية يبدأ إزالة أثار "الشمس الصغيرة" - صور

حي شرق الاسكندرية يبدأ إزالة أثار "الشمس الصغيرة" - صور