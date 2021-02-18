شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 19 فبراير 2021 إلى الاربعاء 24 فبراير 2021 . .

يوم الجمعة 19 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية

يوم السبت 20 فبراير :

استقرار في الأحوال الجوية

يوم الأحد 21 فبراير :

أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

يوم الإثنين 22 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

يوم الثلاثاء 23 فبراير :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

يوم الاربعاء 24 فبراير :

امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة

نشاط الرياح : على مناطق جنوب سيناء