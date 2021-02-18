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الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 19 فبراير 2021 إلى الاربعاء 24 فبراير 2021 . . 

 

يوم الجمعة 19 فبراير : 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة

 

 نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية

 

 يوم السبت 20 فبراير : 

 

استقرار في الأحوال الجوية

 

 يوم الأحد 21 فبراير : 

 

أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . 

 

يوم الإثنين 22 فبراير :

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 

 

يوم الثلاثاء 23 فبراير : 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

 

 نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

 

يوم الاربعاء 24 فبراير : 

 

امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة 

 

نشاط الرياح : على مناطق جنوب سيناء 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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