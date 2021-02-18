شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. "الأرصاد" تتوقع تكرار موجة الطقس السيئ منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقعات الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكرار موجة الطقس السيئ والتى تضرب البلاد منذ يومين، وقالت: قد نشهد فرص سقوط أمطار مع منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين.

وتحدثت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الخميس، بجميع الأنحاء بالجمهورية ، حيث آخر أيام عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة الكبرى ومدن القناة العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة والصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة، وبالوجه البحرى العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة ، والصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجات. .وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام

أعلنت المدارس الثانوى العام توفير اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نفس موقع الإستمارة الإلكترونية، موضحة أنه على كل طالب الدخول على الموقع والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان من المدرسة علمآ بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد مع احتفاظ الطالب بنسخة منها سكرين شوت على تليفونه، علمآ بأنها مسئولية الطالب وفى حاله ضياعها منه فلن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخه منها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، و ورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

دار الإفتاء: لا مانع من اتخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم النسل

واصلت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشر الفتاوى تحت هاشتاج #تنظيم النسل جائز ، للتأكيد على جواز تنظيم النسل، حيث قالت الدار: "‏لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه".

كما قالت دار الإفتاء:"‏من الخطأ الاستدلال بقوله تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ" كحُجة على تحريم تنظيم النسل"، و‏تنظيم النسل لا حرج فيه قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في العهد النبوي وما بعده"، و‏الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل".

وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى نشرت فتوى مفصلة حول تنظيم النسل قالت فيها: "يجب أن يستقر في الأذهان أن مرجع الأحكام الشرعية ومصدرها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع هو كتاب الله تعالى - القرآن الكريم- وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وباستقراء آيات القرآن يتضح أنه لم يرد فيه نصٌّ يُحرّم منع الحمل أو الإقلال من النسل، وإنما ورد فى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد ظاهرُهُ المنعَ، ويظهر ذلك جليًّا من مطالعة أقوال فقهاء المذاهب وكتب السنة الشريفة في شأن جواز العزل -يقصد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجته-؛ فقد قال الإمام الغزالي وهو شافعي المذهب في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/ 52، ط. دار المعرفة، بيروت) وهو بصدد بيان آداب معاشرة النساء ما موجزه: [إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهته على أربعة مذاهب: فمنهم من أباح مطلقًا بكل حال. ومنهم من حرم العزل بكل حال. وقائل منهم أحل ذلك برضا الزوجة ولا يحل بدون رضاها. وقائل آخر يقول: إن العزل مباحٌ في الإماء دون الحرائر.. ثم قال: إن الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ، ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال: إنها خمسة، وَعَدَّ منها: استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها، واستبقاء حياتها خوفًا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب، والكسب، وهذا غير منهي عنه؛ لأن قلة الحرج مُعينٌ على الدين] اهـ بتصرف.

وزير التعليم العالى: البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ومؤسسات بحثية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالى للعام المالى 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى.

أضافت السعيد أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء فى إتاحة التعليم أو فى سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية فى خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التى تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.

التعليم تنتهى من وضع مواصفات امتحانات طلاب صفوف النقل للترم الأول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء وضع مواصفة امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية وقيادات الوزارة، موضحة أنه سيتم إرسالها إلى المديريات التعليمية لوضع اختبارات الفصل الدراسي الأول وفقا لهذه المواصفة، مشيرة إلى أنها راعت أن تكون الأسئلة تحقق نواتج التعلم فى جميع المواد وأيضاً تحقيق الوزن النسبى لجميع المواد بالتوازى وليس مادة على حساب أخرى.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أنه سيتم إعلان تفاصيل المواصفة اليوم من حيث طريقة أداء الطلاب للامتحانات وشكل الورقة الامتحانية وعدد الأسئلة فى كل مادة، قائلة: من المقرر أن تعتمد نوعية الأسئلة على الاختيار من متعدد.