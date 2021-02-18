شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغرى المتطوعين لتجارب اللقاح بـ 4500 إسترلينى مقابل الإصابة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية انه سيتم دفع حوالي 4500 جنيه إسترليني للمتطوعين مقابل تعريض أنفسهم للفيروس كورونا للمساهمة في الابحاث العلمية، حيث ستجرى "تجربة التحدي البشري" في المملكة المتحدة وستتضمن 17 يوما مبدئيا فى الحجر الصحي ثم المتابعة لمدة عام.

صرح البروفيسور سير تيرينس ستيفنسون ، رئيس هيئة البحوث الصحية (HRA) عن دفع آلاف الجنيهات للمتطوعين للمشاركة، مشيرا الى ان الأشخاص يؤجرون على وجودهم في تلك الدراسات أو يعوضون، وقال: "المبلغ حوالي 4500 جنيه إسترليني ولكنه يغطي الإقامة الأولية والمتابعة". وأضاف: "تتضمن الإقامة الأولية فرضًا كبيرًا على شاب - 17 يومًا في الحجر الصحي ولا يمكن أن يزورك أي فرد من أفراد عائلتك أو صديق أو قريب"

يأمل الخبراء أن تمنح الدراسة الأطباء فهمًا أكبر للفيروس والمساعدة في تطوير اللقاح والعلاج، وقال كبير المحققين الدكتور كريس تشيو ، من قسم الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن: "هدفنا النهائي هو الاختبار السريع للقاحات والعلاجات التي تعمل بشكل أفضل في التغلب على هذا المرض"

سجلت المملكة المتحدة 12 ألفا و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل اعلام أن المملكة سجلت كذلك 738 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.. مشيرة إلى أن 15 مليونا و940 ألفا و972 شخصا في المملكة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات.