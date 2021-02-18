شكرا لقرائتكم خبر عن نادى إيروسبورت يهدى "بيج رامى" الدرع التذكارى الخاص بالنادى وتقديم الشكر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى نادى إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى"، الحاصل على المركز الأول عالمياً فى بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، الدرع التذكارى الخاص بالنادى، وتقديم الشكر له على ما قدمه.

وكان وصل البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ بيج رامى (Big Ramy) الحاصل على المركز الأول عالميًا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، إلى نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، وسط حضور إعلامي وقيادات الوزارة وشركاتها التابعة.