شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشيد بجهود العاملين بالمحليات فى رفع تراكمات الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بجهود جميع العاملين بالإدارة المحلية بكافة المحافظات والتعاون الجيد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية فى مواجهة موجة الطقس السيء، مشددا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى، عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين هم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وتابع شعراوى مع المحافظين آخر المستجدات الخاصة بموجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى تشهدها محافظاتهم ، كما عرض كل محافظ خلال الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية وبعض الحوادث المرورية أو سقوط أعمدة الإنارة والاشجار والانهيار الجزئى لبعض المنازل والتى شهدتها المحافظات بسبب شدة الرياح والعواصف وسقوط الأمطار الغزيرة .

وأكد المحافظون استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمحافظاتهم لحين انتهاء موجة الطقس السيء التى تشهدها المحافظات، واستمرار جهود الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى رفع تراكمات مياه الأمطار ، وأكدوا على وجود سيولة مرورية فى كافة المناطق بالمحافظات ولم تتعطل الحركة المرورية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف المحافظين أن مجموعات إدارة الأزمة وغرف العمليات بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء تواصل عملها وتتابع الوضع بصورة جيدة وعلى مدار الساعة، مضيفين أن العاملين بالوحدات المحلية والاحياء والمراكز واصلوا العمل فى الشوارع لأكثر من 48 ساعة لرفع تراكمات المياه وشفط أى تجمعات فى الشوارع الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات .

فيما أكد شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول .

وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية إلى اللقاء، الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والذى ساعد فى تعميق أواصر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحقق الصالح العام لأبناء الشعب المصرى، مؤكدًا أهمية تحقيق المزيد من التواصل والتنسيق بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب وإقامة جسور تواصل لتحقيق مصلحة المواطنين .

وأشار شعراوى، إلى أهمية إتاحة المزيد من الوقت من جانب المحافظين لاستقبال أعضاء مجلس النواب وتحديد مواعيد ثابته ومحددة لهم للتشاور معهم حول المشكلات التى تواجه دوائرهم تنفيذًا

لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يقوم به أعضاء مجلس النواب فى نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم ومشاكلهم بحكم تواجدهم على أرض الواقع بين المواطن .

وقال وزير التنمية المحلية إن هناك تنسيق مستمر وتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق كل ما فيه مصلحة للدولة المصرية والمواطن وتوضيح الصورة العامة لتوجيهات الحكومة والمشروعات القومية الجارية بالمحافظات ونقلها للمواطنين ، لافتاً الى ان الجميع يسعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى .

وطالب اللواء محمود شعراوى بضرورة دعوة أعضاء مجلس النواب عند افتتاح مشروعات جديدة على أرض المحافظات، وتوجيه القيادات المحلية والتنفيذية وإدارات الاتصال السياسى والمجالس النيابية بالمحافظات بمعاونتهم فى أداء مهامهم وسرعة الرد على طلباتهم ومناقشة مقترحاتهم والاستفادة من الآراء والافكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع بعد دراستها جيداً.

ومن جانبهم أكد المحافظين على احترامهم وتقديرهم الكامل للسادة أعضاء مجلس النواب ، وأشاروا الى قيام عدد كبير منهم بالتواصل مع نواب البرلمان خلال الأيام الماضية وتحديد مواعيد لاستقبالهم وكذا استقبال أعضاء مجلس الشيوخ .

وأضاف المحافظين أنهم بالفعل عقدوا اجتماعات ولقاءات مع أعضاء مجلس النواب بمحافظاتهم وتم تخصيص أيام محددة لاستقبالهم وبحث مطالبهم وتحديد مسئول بادارة الاتصال السياسى للتواصل المستمر معهم .

وفى ختام الاجتماع أيضاً حرص اللواء محمود شعراوى على استعراض آخر مستجدات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، حيث أكد شعراوى على أهمية هذا المشروع القومى الهام والذى يمس حياة المواطنين فى القرى المصرية ، لافتاً الى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من رئيس الجمهورية ، كما يتابعه يومياً رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارت والجهات المشاركة فى عملية التنفيذ .

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات المنفذة للمشروعات المستهدفة ليرى المواطن نتيجة سريعة على أرض المحافظات ، وكذا تقدم كل التسهيلات وتذليل أى تحديات أو معوقات فى عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة.