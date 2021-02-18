شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إحالة 16 ألفا و399 محضر تعدى على الترع للنيابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى، التابعة لقطاع الرى إلى 16339 محضر مخالفة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.
وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات.