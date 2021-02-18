شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع 10 محافظين جهود مواجهة تداعيات الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الخميس مع 10 محافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار على هذه المحافظات، حيث شدد وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المراكز والمدن والأحياء بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية، مع المراجعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التى تم إقرارها مسبقا.

وأكد شعراوى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية فى المحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الخميس، بجميع الأنحاء بالجمهورية ، حيث اخر أيام عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.