التنمية المحلية تنظم 3 دورات تدريبية جديدة للعاملين فى المحليات الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة، فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير مهارات العاملين فى المحليات، الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ودورة إعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات ، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP ، فيما تستمر دورة قادة المستقبل للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من الدورات 132 متدرباً من جميع المحافظات.

وفى سياق متصل ذكر بيان للوزارة اليوم، أن مركز التنمية المحلية احتفل بسقارة اليوم الخميس (18/2/2021) بتخريج 92 متدرباً من جميع المحافظات حصلوا على دورات تدريبية وهى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمراني، بالاضافة الى دورة الغة الانجليزية .

وحول الدورة التدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن البرنامج التدريبى يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة فى القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة فى الاتصال والتفاوض، وإدارة الوقت، وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية، وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة فى قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016، وتنمية مهارتهن فى إحصاءات النوع الاجتماعى والموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار شعراوى، إلى قيام الوزارة بتنفيذ دورتين تدريبتين لتنمية مهارات رؤساء والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ عام 2018 وحتى عام 2020 ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتقييم المشاركات فى الدورات التدريبية وأيضاً المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وترشيحن لتولى الوظائف القيادية فى المحافظات و تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن فى باقى المحافظات.