شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استثنائية بمحيط عقار فيصل المحترق.. هل سيتم إزالته؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 حالة عقار فيصل المحترق بالجيزة، بعد مرور 20 يوما، بعد أن اشتعل الحريق فى مخزن أحذية متواجد بالبدروم، وامتدت النيران فى الطابق الأول والثاني بعد الأرضى.

وشهد محيط العقار إجراءات استثنائية حيث تم بدء رصف الطريق المواجه له من جه سلم حى الهرم، بالإضافة إلى غلق كافة الطرق المؤدية للعقار.

وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

كانت النيابة الإدارية، أعلنت السبت الماضي، عدة قرارات في القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعد على حرم الطريق، حيث كشف التحقيقات عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، إضافة لتحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.

كما أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشاة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.

وأمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، ومراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية خيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري والفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.

وكشفت التحقيقات في الحريق الذي نشب في العقار السكنى في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري المكون من 14 طابقا، وأنه مبني دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، ومن بين 108 شقة هي عدد الوحدات الموجودة بالعقار 15 شقة فقط يسكنها مواطنون، والباقي خالية.