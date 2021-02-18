شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن عودة الطلاب والطالبات إلى المدن الجامعية 25 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن عودة الطلاب والطالبات إلى المدن الجامعية فى أماكنهم التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أي أعباء مادية عن الأيام المتبقية من شهر فبراير 2021، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعًا بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا

وأشار رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن جامعة حلوان إلى أنه تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرف التي كانوا يسكنونها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التي كانت تُتبع في الفصل الدراسي الأول.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلاب عند عودتهم ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم .