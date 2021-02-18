شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن توافر محال وقروض بدون فائدة لتمويل مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة عن توافر محال خالية بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف، للشباب الخريجين، ويمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 ألاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه فى شكل بضائع، ويتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد.

وأوضح جهاز تشغيل الشباب بالجيزة، أن شروط الحصول على المخال والتمويل وهى " السن من 21 سنة حتى 40 سنة - موقف التجنيد للذكور - المؤهل لا يقل عن دبلوم او ما يعادلها - عدم الحصول على وظيفة - ضامن حكومى للقرض - عرض اسعار مختوم - سجل تجارى وبطاقة ضريبية".

يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة، ويتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن توافر فرص وظائف بوحدة المتغيرات المكانية، بالجهاز التنفيذى لمشروع شبكات المرافق بالجيزة، حيث اعلنت المحافظة الحاجة ل 4 مهندسين تخصص "مساحة، اتصالات، مدنى" بنظام التعاقد المؤقت ويشترط الخبرة 5 سنوات، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وتأدية الخدمة العامة للإناث، بالإضافة إلى أنه لايقبل أى تخصص أخر غير المعلن.

وأكدت المحافظة أن الطلبات تقدم لمدير الموارد البشرية قسم التعينات بالديوان العام للمحافظة وتسلم باليد ، ولا يتم اخذ اى طلبات من خلال البريد أو الكترونيا، وتقدم صور للمستندات وهى صورة البطاقة وصورة شهادة التخرج وصورة من شهادات الخبرة والكورسات إن وجدت ، شهادة الميلاد وصورة من شهادة التقييد بنقابة المهندسين، وشهادة الموقف من التجنيد، للذكور، وشهادة الخدمة العامة للاناث، على أن تقدم الأصول بعد القبول بالوظيفة.