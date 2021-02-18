شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 253 شاباً وصرف 84 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 253 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شبان من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 886 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1023 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 64 ألف جنيه لـ 32 عامل غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 20 ألفاً و 758 جنيها رعاية صحية لـ 8 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 189 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخري ، وعمل ندوة عمالية ، وبحث 12 شكوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 33 منشأة ، وإعادة التفتيش على 49 منشأة أخري.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، و إحالة 5 منها للمحكمة العمالية ،وحفظ شكوتان ، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التدريب المهني ، جاري تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات على التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة "حياة كريمة" ، كما تم تسجيل 16 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة و 22 متدرباً من الذكور للتدريب على مهنة التبريد والتكييف ، وتم إيقاف التدريب بدورة الالكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة .