شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق " شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي ).

كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة (شارع السباق – إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع أسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الأهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون)، لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم. نظراً لقيامها باعمال احلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.