شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوى العام توفير اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نفس موقع الإستمارة الإلكترونية، موضحة أنه على كل طالب الدخول على الموقع والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان من المدرسة علمآ بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد مع احتفاظ الطالب بنسخة منها سكرين شوت على تليفونه، علمآ بأنها مسئولية الطالب وفى حاله ضياعها منه فلن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخه منها.
وقالت الوزارة إنها ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.