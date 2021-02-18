شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن توفير كلمة السر واسم المستخدم للطلاب استعدادا لامتحان نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوى العام توفير اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نفس موقع الإستمارة الإلكترونية، موضحة أنه على كل طالب الدخول على الموقع والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان من المدرسة علمآ بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد مع احتفاظ الطالب بنسخة منها سكرين شوت على تليفونه، علمآ بأنها مسئولية الطالب وفى حاله ضياعها منه فلن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخه منها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، و ورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وقالت الوزارة إنها ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.