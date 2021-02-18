شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يشكر المصرى مراد وهبة لالتزامه 30 عاما فى خدمة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه وتقديره لمراد وهبة من مصر لالتزامه كمدير مساعد مؤقت و30 عاما من الخدمة في منظمة الأمم المتحدة الدولية.

جاء ذلك خلال إعلانه تعيين أوشا راو موناري من الهند في منصب وكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووفق بيان المنظمة تعتبر أوشا راو موناري خبيرة استثمار تتمتع بما يقرب من 30 عامًا من الخبرة الاستثمارية، لا سيما في مجال البنية التحتية. وشغلت العديد من المناصب العليا ، لا سيما مديرة المجموعة الاستشارية للأعمال المستدامة في مؤسسة التمويل الدولية ، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي كما تعمل حاليًا في مجالس إدارة عدد من المنظمات في مجال التنمية المستدامة وشغلت عددًا من المجالس والمناصب الاستشارية في مجالات المياه ورأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة.

وأضاف البيان أن موناري حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والمالية ، كلية الشؤون الدولية والعامة / كلية إدارة الأعمال ، جامعة كولومبيا ، نيويورك ، درجة الماجستير في الدراسات الإدارية ، معهد جامنالال باجاج للإدارة ، مومباي ، الهند وشهادة البكالوريوس. مرتبة الشرف في الاقتصاد ، جامعة دلهي ، نيودلهي.