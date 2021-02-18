شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: روما تغرم فيس بوك 7 ملايين يورو لاستغلال بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة المنافسة والأسواق الإيطالية اليوم، الخميس، أنها فرضت غرامات على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بدفع 7 ملايين يورو، بسبب استغلال بيانات المستخدمين.

وفرضت إيطاليا عقوبات على مجموعة شركات Facebook Ireland Ltd. ومجموعة Facebook INC لعدم امتثالها للقرارات المعتمدة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وكانت السلطة الإيطالية قد أصدرت فى نوفمبر 2018، حكمًا اعتبرت فيه أن فيس بوك ضلل المستخدمين للتسجيل على منصتها ولم تبلغهم على الفور وبشكل كاف، أثناء تنشيط الحساب ، بأن البيانات التي تم جمعها كانت لأغراض تجارية وأغراض المكافأة الكامنة وراء الخدمة.

ووفقا لتلك الهيئة الإيطالية، فإن المعلومات التى قدمها فيس بوك كانت "عامة وغير كاملة ولم تقدم تمييزًا مناسبًا بين استخدام البيانات اللازمة لتخصيص الخدمة" وتلك المطلوبة لـ "حملات إعلانية محددة".

ولم تنشر الشركتان التصحيح ولا تقدمان معلومات للمستخدمين حول جمع بياناتهم ، وهو أمر ضروري للعميل ليقرر ما إذا كان سيتم تفعيل الخدمة أم لا ، كما تشير الهيئة المذكورة.