قيمتها 4 ملايين جنيه.. ضبط 600 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في البحيرة والإسكندرية.

كانت الإدارة عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط 550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام- مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام- مبلغ مالي هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.