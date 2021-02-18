"غسلوا فلوس المخدرات في العقارات".. ضبط عنصرين إجراميين بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بمحافظة جنوب؛ لقيامهما بغسل أموال المخدرات في تجارة العقارات.

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام عنصرين إجراميين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات قرابة 3 ملايين جنيه، وجرى تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.