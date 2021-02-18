توصيل البدل لـ 3000 جنيه.. رفعت رشاد يترشح لمنصب نقيب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.

وقال رشاد في تصريحات للصحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه: "رشحت نفسي لكي أعيد النقابة لأصحابها الصحفيين، ففي السنوات الماضية اختطفت النقابة، ولم يجد أعضائها مقعدا يجلسون عليه، كما أحجم الصحفيون عن دخول النقابة".

وأضاف رشاد: أسعى لاسترداد النقابة بمعاونة الزملاء، كما أؤكد أن زيادة البدل قائمة، وأطالب بأن تكون زيادة البدل هذا العام ٩٠٠ جنيه ليصل إلى ٣ آلاف جنيه.

وتابع: يجب أن تزيد الحكومة البدل بنسبة ثابتة سنويا حتى لا يكون ورقة ضاغطة على الصحفيين، النقابة فيها مرشحين وطنيين.

وواصل رشاد: سيكون لنا برنامج لإصلاح الأجور وإيجاد حل للصحفيين الذين يفصلون من صحفهم، فكل الأمور المتعلقة بكرامة الصحفي أولويات على برنامجي.​