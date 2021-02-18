شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على مساحة 175 مترًا بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، إزالة مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م٢ بناحية جسر الحجر بدائرة المركز.

وتمت إزالة المخالفة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

شارك في الحملة عبدالناصر حمايد رئيس الإشغالات ومحمد سيد مسؤول الإشغالات وخالد ابو الوفا فني التنظيم بالمركز.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد، وذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.