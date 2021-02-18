شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه قنا» يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز قوص.

رئيس شركة المياة يتفقد عدد من المشروعات بقوص

وتفقد عرفه أعمال إحلال وتجديد بمحطة الصرف الصحى رقم ١ بمركز قوص، والتي تشمل إحلال وتجديد الطلمبات الخاصة بالمحطة واحلال وتجديد محولات الكهربائية بتكلفة ٢٨ مليون و من المتوقع الانتهاء من هذه الاعمال بشهر ابريل ٢٠٢١.

كما تفقد مشروع إنشاء بئر ترشيح طبيعي بجوار النيل المقدم اهداء من نادي روتاري هليوبوليس لدعم المياه بمدينة قوص. ثم توجه لمحطة مياه الكرياتية بقوص، والتي يتم إنشاء وحدة اضافية لرفع تصرف المحطة من ٢٠٠٠ م٣/يوم الي ٥٠٠٠ م٣/يوم تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري الانتهاء من الاعمال وقريبا سوف تدخل الخدمة قريبا.

رئيس شركة المياة يتفقد عدد من المشروعات بقوص

رئيس شركة المياة يتفقد عدد من المشروعات بقوص