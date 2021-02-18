شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح الشديدة في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، التابعة لمركز المنيا، برئاسة محمد على حسن، عملية إعادة زراعة لبعض أعمدة الإنارة، بالطريق الدائري لمركز المنيا، والتي سقطت بفعل الرياح الشديدة، المصاحبة لموجة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين، وتم التعامل العاجل مع الأعمدة، حيث كانت تمثل خطورة على المواطنين بالطريق العام.

وفي سياق متصل، تم التعامل مع قطع أسلاك أعمدة الإنارة العامة بأحد الشوارع بالمنيا، وإصلاح عطل آخر بقرية «ريدة»، وعطل ثالث بقرية «العوام» التابعة لمجلس قرية بني محمد سلطان.

من جانبه، أكد المهندس أنور محمد، رئيس قسم الكهرباء بمركز ومدينة المنيا، أنه تم التنسيق كفريق عمل مع السيد عبد التواب حسن عبدالغني، مشرف قسم الكهرباء بقرية «بنى محمد سلطان» وتم اتخاذ اللازم، تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبوريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، فور ورود بلاغ بسقوط أعمدة إنارة بالطريق الدائري، حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل بأعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة، تم تنفيذ حملة صيانة بأعمدة إنارة طريق «الشرفا» وطريق «طراد النيل» وشارع «الحديقة الدولية»، بنطاق الوحدة المحلية لقرية «نزلة حسين»، حيث تم استبدال كشافات ليد وصيانة عدد من الكشافات الأخرى.

عادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح

عادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح

عادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح

عادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح

عادة تركيب وصيانة أعمدة إنارة أسقطتها الرياح