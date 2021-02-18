شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر من الأتربة والمخلفات فى حملة نظافة بالبياضية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بأنه في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمدينة واستمرارا لجهود المدينة، تم توجيه حملة نظافة بقرية الحبيل، بدءً بطريق كوبرى الجيش حتى السلخانة ومن طريق جسر الصليبة (الشادر) حتى كوبرى الجيش.
وأشار إلى أن الحملة تمكنت من رفع أكثر من ٥٠٠ متر من الأتربة والمخلفات الصلبة.
كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، بجانب انه تم تقليم الأشجار في طريق امتداد التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
174,426
-
تعافي
135,349
-
وفيات
10,050