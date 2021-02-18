شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر يتفقد عدد من المنشآت الخدمية بمرسي علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم عدد من المنشآت الخدمية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أشارت «عطية» إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للنهوض بجميع القطاعات الخدمية، فضلا عن رفع المعاناه عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتابعت نائب المحافظ ورئيس المدينة مؤشر الأسعار بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفرع تجزئة الجملة، كما تفقدت بعض المخابز البلدية للتأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج وعدم وجود طوابير أو تجمعات ومراجعة حصص الدقيق المقررة لكل مخبز والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأسفر المرور على المخابز عن تحرير محضر نقص وزن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

كما شددت نائب محافظ البحر الأحمر على العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وحسن التعامل مع المواطنين، كما وجهت الدكتورة يسرا بضرورة انتظام العمل، وذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين، كما تم المرور على مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة ومحطة تحلية المياه، وكان في استقباله العميد يحيى على مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى علم، وذلك للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومدى جودة مياه الشرب.

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