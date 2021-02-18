شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تناقش استعدادها للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة» بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعًا لمناقشة آلية مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور وكلاء الكليات وأعضاء المجلس.

وجاء الاجتماع بالتنسيق مع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية وسكرتير عام المحافظة، حيث تستهدف المبادرة تطوير قرى الريف المصري ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مرحلتها الحالية.

وقال الدكتور جمال سوسة إن «المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع»، مشددا على دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة وتشكيل فرق عمل وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو حنفي، وكيل كلية الهندسة بشبرا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق فريق العمل، دور الكليات والقطاعات التي سوف تشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر، والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.