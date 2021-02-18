شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة لشوارع المنصورة بعد تحسن طفيف في حالة الطقس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الحياة والحركة إلى شوارع مدينة المنصورة، الخميس، بعد تحسن طفيف في درجات الحرارة وتوقف الأمطار إلا من زخات خفيفة في بعض المناطق.

وشهدت الشوارع حركة مرورية انسيابية في الشوارع الرئيسية بينما مازالت آثار الأمطار تغطى الشوارع الجانبية بمعظم المناطق

وخرج المواطنون للشوارع لقضاء حوائجهم بعد غياب معظمهم عن الشارع خلال اليومين الماضيين بسبب سوء أحوال الطقس واستجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي طالبت المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وبدأت حركة البيع والشراء تعود إلى الأسواق والمحلات بعدما اشتكوا من توقها خلال اليومين الماضيين.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت يوم الثلاثاء الماضى تعرض البلاد لموجة من الطقس السىء والأمطار الغزيرة والثلجية واستمرار الوضع لمدة يومين بينما أشارت إلى التحسن التدريجى من اليوم الخميس، حيث توقعت هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على معظم أنحاء البلاد .

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية