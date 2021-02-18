شكرا لقرائتكم خبر عن تقلب أحوال الطقس بالدقهلية.. وارتفاع طفيف في درجات الحرارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، الخميس، تقلبًا في أحوال الطقس ما بين ظهور للشمس وغيابها لفترات متقطعة على كثير من المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي سجلت 11 درجة مئوية مع رياح غربية بسرعة 18 كم/س، وهبات الرياح 24 كم/س، ودرجة الرطوبة 48%، وغطاء سحابي 64%، وتتوقع مؤشرات الطقس أن ترتفع درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة لتسجل 14 و15 درجة مئوية.

وظهرت الشمس بعد غياب اليومين الماضيين يغطيها بعض السحب من وقت لآخر، بينما توقف سقوط الأمطار مع احساس بالبرودة بسبب الرياح.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ايوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالدقهلية، وكفرالشيخ والبحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، وأمطار متوسطة على الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، وذلك على فترات متقطعة، وثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية

الطقس بالدقهلية