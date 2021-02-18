شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة «مودة»: أعداد حالات الطلاق تتضاعف.. و38% منها تحدث أول 3 سنوات من الزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رندة فارس، مديرة برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن معدلات الطلاق أصبحت ظاهرة مخيفة في المجتمع المصري، حيث وصلت إلى 211 ألف حالة في عام 2018، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت «فارس»، خلال لقاء مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن أعداد حالات الطلاق تتضاعف بشكل مخيف، وهو ما دفع وزارة التضامن لعمل برنامج مودة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب المقبل على الزواج من 18 وحتى 25 عامًا.

واستكملت حديثها، أن البرنامج يدعم الشباب بكل المعلومات والمهارات التي تمكنهم من بناء أسرة مستقرة، خاصة وأن 38% من حالات الطلاق تحدث خلال أول 3 سنوات من عمر الزواج، وهو ما يؤكد أن الشباب المُقبل على الزواج، لا يدركون معنى الزواج ومسؤولياته، أو اختيار الشريك بشكل صحيح.

واختتمت «فارس»، أن برنامج مودة وضع دليل تدريبي بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم عمل أكثر من 620 فاعلية تدريب مباشر داخل الجامعات المصرية ومعسكرات التجنيد، خلال عام 2020، بالإضافة إلى المنصة الرقمية لمشروع مودة، والتي تردد عليها واستفاد منها ما يزيد عن 3 ملايين ونصف المليون مصري.