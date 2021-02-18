شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة مرافق استهدفت منطقة زانين ومدخل أرمنت الحيط وشارع الزلفي وشارع الجبانة وميدان السوق بأرمنت الحيط، حيث تم رفع ٦٥ حالة من الإشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية، وتم تحرير محاضر إشغال ومحاضر نظافة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤولي الإشغالات ومشرفين وعمال النظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.