شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح «ويبينار» عن «مكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الخميس، فعاليات الـ«ويبينار» الدولي الأول عن «الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى»، والذي عقد بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها ومنسقي مكافحة الفساد من مختلف الجامعات المصرية وقيادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جهته، أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التي تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات، موكدًا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤: ٢٠١٨ واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد ٢٠١٩: ٢٠٢٢ وبرهن على ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات في هذا الصدد، كما شرعت الجامعة في اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمي بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

وبدأت جامعة حلوان بسلسلة من الويبينارات لتفعيل الهدف الثامن في الاستراتيجية الوطنية والمعنى بالتعاون الدولي والإقليمى في مجال مكافحة الفساد ولاسيما في مؤسسات التعليم العالي، كما حرصت على تبادل الخبرات المختلفة بين الهيئات والجهات الدولية المعنية وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية هذا الويبينار الدولى الذي يمهد للوصول إلى أفكار وممارسات جيدة تسهم في تطوير خطط الجامعة في مجال مكافحة الفساد، وهو يعد الويبينار الأول ضمن مجموعة تتناول جميع الموضوعات الخاصة بالمجتمع الجامعي.

وذكرت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن هذا الويبينار يأتى ضمن اهتمامات المكتب بأنشطته المعنية بالتدويل ونشر الثقافة الدولية لهذا الموضوع المهم.

أدار الـ«ويبينار» الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة حيث تم طرح خمسة أسئلة تتعلق بالتجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية في عدد من الجامعات الشريكة في قارات العالم المختلفة، وكذلك تطرق النقاش إلى المقررات وطبيعتها وسبل توعية الطلاب والإداريين وطبيعة الأنشطة والدورات التي تقدم لهم في هذا المجال ،بالإضافة إلى أهم التحديات التي يواجهها المسئولون في نشر ثقافة التوعية وطرق التغلب عليها.

وخلال الويبينار قدم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC عرضا لعدد من الدورات التدريبية والنماذج التعليمية المتاحة حول مكافحة الفساد ونبذة عن أنشطتها ومبادرتها في مؤسسات التعليم العالي في إطار جهودها لنشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما مد الحضور ببعض المقررات لنشر الثقافة، وأجاب على الكثير من تساؤلاتهم.

وشارك أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، في الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة موضحا الجهود المختلفة التي تبذلها الدولة في الجامعات المصرية عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتوعية الطلاب بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، من خلال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في هذا الشأن.

وشارك عدد من المتحدثين الضيوف وهم دكتور ألكس بتكوف من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، السيد أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، والدكتور شابير أحمد خان من جامعة بيشاور الباكستانية، والدكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش الأوغندية والدكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان الدكتور حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد

واختُتم الـ«ويبينار» بمجموعة من التوصيات وعدد من المقترحات القيمة، قام على إثرها الأستاذ الدكتور ماجد نجم بالدعوة لعقد لقاءات أخرى، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من العمل والتعاون.