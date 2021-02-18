شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سماء مدينة الأقصر، استمرار وجود السحب المتوسطة، مع هدوء نسبي في سرعة الرياح، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، وسطوع الشمس بشكل كامل.

ورفعت أجهزة المحافظة الطوارئ نتيجة حالة الطقس غير المستقرة بكل مراكز المحافظة، فيما حذرت إدارة المرور السائقين، بتوخي الحذر وتجنب السرعه اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح.

وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة الأقصر، وجود تحسن نسبي في حالة الطقس اليوم، حيث قلت نسبة السحب، وسطعت الشمس، فيما يستمر نشاط رياح متوسط يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.