شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم (تعرف على منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال اليوم الخميس والأيام المقبلة، بعد موجة الطقس البارد التي تعرضت لها محافظات الجمهورية أيام الثلاثاء والأربعاء.

وقالت "شاكر"، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، عبر شاشة إكسترا نيوز، مع الإعلامية أسماء مصطفى، إن درجات الحرارة اليوم الخميس ستبدأ في التحسن، والارتفاع تدريجيًا.

وأضافت شاكر، أن درجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، مشيرة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: «كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية»، وأمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح»، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتابعت أن نشاط الرياح سيكون خفيف مقارنة عن أمس، ولن تكون مصاحبة للاتربة، منوهة إلى حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.