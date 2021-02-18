شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: مواقع الإسكندرية لم تتأثر بأمطار «المنخفض القبرصي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الإدارة برئاسته، تهدف إلى متابعة حالة المواقع الأثرية في ضوء سوء الأحوال الجوية المصاحبة للمنخفض القبرصي، ورصد أي تضرر للمواقع.

وأوضح «متولي»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الغرفة في حالة انعقاد مستمر لرصد أي مشكلات بسبب الأمطار وسوء الطقس، وتضم في عضويتها مسؤولين عن 6 مواقع أثرية.

وأشار إلى أنه حتى الآن الأمور مستقرة والمواقع لم تتأثر، وهناك رصد مستمر لحالتها ومرور دوري من المفتشين، فضلاً عن تكليف أعضاء غرفة العمليات كل مدير لمنطقة أثرية تحتوي على عدة مواقع، برصد أي مستجدات قد تحدث في أي وقت بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الاسكندرية والوقوف على حالة المناطق واتخاذ كل ما يلزم بالتنسيق مع الأجهزة المحلية في الحي المختص وشركة الصرف الصحي لرفع أي تجمعات للمياه أن وجدت.

وشدد على تنظيف و«تسليك» المزاريب لسهولة تصريف المياه من على الأسطح، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتلقى غرفة العمليات أي بلاغات بشأن تأثر أي موقع بالطقس، ولم نرصد أي تداعيات للموجة الحالية على المواقع الأثرية التابعة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بالمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات قطاع الآثار الإسلامية وغرفة عمليات وزارة السياحة والآثار.