شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر علي قناة مدرستنا لبيان وزير التربية والتعليم عن الامتحانات والدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بصدور بيان صحفي بث مباشر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الساعة السادسة مساءًا، على قناة مدرستنا 1 التعليمية وذلك للرد على الأسئلة الخاصة بموقف ومواعيد الامتحانات وأيضًا استكمال الدراسة في الترم الثاني.

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5 / 6

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى أولياء الأمور رسالة عبر جروب ادعم طارق شوقي على تطبيق واتس آب أرجو أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات ووضع نظام للتقييم يناسب الوضع الحالي ونتجه إلى العمل بدلاً من الجدل، ولا يمكن أن نترك هذا العمل الضخم للرد على أسئلة لا تنتهي ليلاً ونهارًا، وختم بقوله أمنياتي بالتوفيق وستسير الأمور على ما يرام مؤكدًا سنعلن كل التفاصيل تباعاً ان شاء الله.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أصدر قرارات تأجيل الامتحانات وقرارات خاصة تحدد آليات إجراء الامتحانات وكذلك استئناف الدراسة في الفصل الثاني بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرارات مجلس الوزراء أيضًا قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وكانت القرارات كما يلي:

كما قرر وزير التربية والتعليم تعديل مواعيد الدراسة لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي للصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 وتنتهي يوم 8 مارس 2021، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 28 فبراير2021 وتنتهي يوم الخميس 11 مارس 2021، وتستأنف الدراسة للتيرم الثاني يوم 10 مارس.

ويتم عقد امتحان واحد فقط لكل من الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثاني الإعدادي خلال شهر فبراير، وبالنسبة للصفوف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات الكترونية في شهر فبراير في المدرسة ويتم عقد امتحان شهري الكترونيًا خلال مارس وابريل ومايو، وبالنسبة لامتحانات الإعدادية ستعقد ورقيًا في يونيو.

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أيضًا عودة الحضور بدون تسجيل الغياب اختياريًا اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ وإعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، وأنه في حالة الغياب الاختياري يوقع ولي الأمر إقراراً رسميًا في الإدارة التعليمية بذلك، ويحق لولي الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق طلب رسمي مقدم للإدارة التعليمية.

بث مباشر علي قناة مدرستنا لبيان وزير التربية والتعليم عن الامتحانات وموعد بدء الدراسة