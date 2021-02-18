شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الخميس، بجميع الأنحاء بالجمهورية ، حيث اخر أيام عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس ، وفيما يلى ننشر درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء بالجمهورية :





- القاهرة الكبرى ومدن القناة:

العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة

الصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة





- الوجه البحرى:

العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة

الصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة





- السواحل الشمالية :

العظمى تتراوح بين 10 - 12 درجة

الصغرى تتراوح بين 5 - 8 درجة





- شمال الصعيد:

العظمى تتراوح بين 15 - 16 درجة

الصغرى تتراوح بين 4 - 5 درجة





جنوب الصعيد :

العظمى تتراوح بين 15 - 20 درجة

الصغرى تتراوح بين 6 - 7 درجة

ويشهد الطقس اليوم الخميس ، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.