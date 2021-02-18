شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من وضع مواصفات امتحانات طلاب صفوف النقل للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء وضع مواصفة امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية وقيادات الوزارة، موضحة أنه سيتم إرسالها إلى المديريات التعليمية لوضع اختبارات الفصل الدراسي الأول وفقا لهذه المواصفة، مشيرة إلى أنها راعت أن تكون الأسئلة تحقق نواتج التعلم فى جميع المواد وأيضاً تحقيق الوزن النسبى لجميع المواد بالتوازى وليس مادة على حساب أخرى.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أنه سيتم إعلان تفاصيل المواصفة اليوم من حيث طريقة أداء الطلاب للامتحانات وشكل الورقة الامتحانية وعدد الأسئلة فى كل مادة، قائلة: من المقرر أن تعتمد نوعية الأسئلة على الاختيار من متعدد.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي وبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط في شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي .. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون في شهر فبراير وإلكترونية في لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهري إلكتروني (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.

كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:

قرار 1: يتم عقد امتحانات الترم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام.

قرار 2: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.

قرار 3: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما في الترم الأول] بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس. "الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة التعليمية".

قرار 4: من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.

قرار 5 - أ: امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.

قرار 5– ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) في آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلاً عن امتحانات الترم الثاني.

قرار 6: امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر إبريل القادم من المنزل.

قرار 7: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

قرار 8: امتحانات أبناؤنا في الخارج والتعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.

قرار 9: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

قرار 10 : الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).

قرار 11: تصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بال matching أو ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.